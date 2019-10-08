В Украине расширяется модельный ряд автотехники, производимой на базе шасси МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», планы украинской компании «Альфатекс» касаются возможного увеличения количества производимой продукции с применением иных шасси МАЗ.

Завод коммунальной техники совместно с «МАЗ» производит спецтехнику – вакуумные машины, мусоровозы, автовышки, устанавливая оборудование на различные шасси МАЗ. Также «Альфатекс» – это официальный дилер МАЗа на территории Украины, который реализует грузовые автомобили. В нынешнем году в Кременчуг поставлена первая партия белорусской пассажирской техники – 10 автобусов МАЗ.

Кроме того, на прошедшем на прошлой неделе в украинском Житомире II Форуме регионов Беларуси и Украины Минский автомобильный завод подписал соглашения с украинскими компаниями на поставку грузовой и пассажирской автотехники на сумму порядка 5 млн долларов.