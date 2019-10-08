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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ХОРВАТИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В IT-СФЕРЕ
13:27 08.10.2019

Делегация хорватских деловых кругов во главе с экс-президентом Степаном Месичем 7 октября посетила Национальный центр маркетинга МИД Беларуси для обсуждения сотрудничества в IT-сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, состоялась презентация Национального центра маркетинга. Хорватские гости выразили заинтересованность возможностями организации бизнес-встреч и форумов, а также комплексной поддержке в поиске деловых партнеров в Беларуси.

«Я очень впечатлен тем примером, который увидел в Беларуси в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с белорусскими фирмами», - отметил С. Месич.

Состоялось обсуждение подходов к цифровизации услуг почты и контактных центров, внедрению безопасных платежных систем в интернете, обеспечению безопасности в сетевом пространстве с последующим принятием решения о регистрации Sedam IT в Парке высоких технологий.

Была достигнута договоренность о более детальном изучении компетенций IT-ресурсов обеих сторон для дальнейшего взаимодействия и расширения сотрудничества в данной сфере.

«Если в целом характеризовать белорусско-хорватские экономические отношения, то за прошлый год товарооборот между нашими странами, который достаточно сбалансирован, составил 22,5 млн долл. На территории Беларуси сегодня работают восемь предприятий с хорватским капиталом, а также открыты представительства пяти хорватских компаний. Встреча должна способствовать дальнейшему развитию белорусско-хорватских деловых отношений, будем надеяться, что в результате таких компаний станет еще больше», - отметил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

Встреча состоялась по инициативе хорватской стороны, которая была представлена в том числе председателем правления, директором компании Sedam IT Анте Юришичем и бизнес-консультантом компании Sedam IT Давором Мошкатело.

С белорусской стороны во встрече участвовали посол Беларуси в Венгрии, Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Пономарев, директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, руководители IT-компаний ОАО «Центр банковских технологий» и ООО «Новаком Групп».
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