Госпогранкомитет подписал новый проект международной технической помощи, финансируемый международной организацией по миграции. Подписание состоялось 7 октября на встрече председателя Госпогранкомитета генерал-майора Анатолия Лаппо с главой Представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейналом Гаджиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, стороны подвели итоги совместной деятельности пограничного ведомства и Представительства МОМ в Беларуси за время нахождения З. Гаджиева в должности главы представительства, а также обсудили текущие вопросы реализации совместных проектов международной технической помощи.

Также подписан документ нового проекта международной технической помощи в интересах развития связей с общественностью и работы со СМИ. Международная организация по миграции на регулярной основе финансирует проекты в интересах органов пограничной службы Беларуси из средств внутреннего фонда MOM IDF.

Проектом предусмотрено проведение информационных кампаний, разработка мобильного приложения, проведение различных обучающих тренингов и семинаров.

Как отметил А. Лаппо, существующий уровень доверия между организациями позволяет пограничному ведомству идти в ногу со временем и постоянно развиваться, что, несомненно, способствует развитию и укреплению белорусской границы. Совместные усилия Госпогранкомитета и Представительства МОМ дают возможность развивать потенциал сотрудников, совершенствовать навыки работы с нерегулярными мигрантами и лицами, ищущими убежище.