Специализированный учебный класс и демонстрационная площадка Минского тракторного завода открылись 4 октября в четвертом учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Тюмень, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, проект реализован совместными усилиями ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» и Аграрным университетом в рамках соглашения о сотрудничестве Беларуси и Тюменской области.

На предприятиях АПК Тюменской области широко применяется сельхозтехника Минского тракторного завода, поэтому есть необходимость специалистами изучения ее образцов и особенностей эксплуатации.

Таким образом, в Механико-технологическом институте ГАУ Северного Зауралья открылся первый специализированный класс Минского тракторного завода в России. Студенты получили возможность изучать технику не только на страницах учебника и презентациях во время лекций, но и вживую увидеть, изучить и обсудить с преподавателем устройство сельскохозяйственной техники.