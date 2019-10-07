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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕБНЫЙ КЛАСС МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ОТКРЫЛСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
11:23 08.10.2019
Специализированный учебный класс и демонстрационная площадка Минского тракторного завода открылись 4 октября в четвертом учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Тюмень, Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, проект реализован совместными усилиями ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» и Аграрным университетом в рамках соглашения о сотрудничестве Беларуси и Тюменской области.
На предприятиях АПК Тюменской области широко применяется сельхозтехника Минского тракторного завода, поэтому есть необходимость специалистами изучения ее образцов и особенностей эксплуатации.
Таким образом, в Механико-технологическом институте ГАУ Северного Зауралья открылся первый специализированный класс Минского тракторного завода в России. Студенты получили возможность изучать технику не только на страницах учебника и презентациях во время лекций, но и вживую увидеть, изучить и обсудить с преподавателем устройство сельскохозяйственной техники.
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