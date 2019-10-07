Развитие IT-сферы в Беларуси – это пример не только для Европы, но и для всего мира. Об этом заявил экс-президент Хорватии Степан Месич после посещения белорусского Парка высоких технологий.

«Я наблюдаю за развитием вашей страны. И те успехи, которые уже есть – они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет большой успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и для всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с компаниями в Беларуси», - отметил Степан Месич.

Как сообщает сайт ПВТ, делегация из Хорватии находится с двухдневным визитом в Минске и активно изучает возможности сотрудничества с Беларусью в сфере высоких технологий.

По словам хорватских партнеров, в этой стране ощущается нехватка разработчиков программного обеспечения. Хорватская сторона заинтересована в привлечении для своих проектов специалистов из Беларуси, в том числе белорусских аутсорсинговых компаний.