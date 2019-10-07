ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЧИЛИ ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:02 08.10.2019

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обсудил с заместителем министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Республики Чили Родриго Яньесом Бенитесом вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 7 октября встрече стороны также рассмотрели вопросы развития региональной экономической интеграции, включая взаимодействие Чили с ЕАЭС, и присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

В рамках визита в Беларусь 7-8 октября запланировано посещение чилийской делегацией Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, холдинга «БелАЗ».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2019
валюта курс
EUR 2.2713
USD 2.0708
RUB 3.1930
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2713 -0.0059
USD 2.0708 -0.0031
RUB 3.1930 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2745
USD 2.0680 2.0715
RUB 3.1850 3.1940
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0990
EUR/RUB 71.0000 71.4000
USD/RUB 64.7000 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте