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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЧИЛИ ОБСУЖДАЮТ НАРАЩИВАНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:02 08.10.2019
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обсудил с заместителем министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Республики Чили Родриго Яньесом Бенитесом вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 7 октября встрече стороны также рассмотрели вопросы развития региональной экономической интеграции, включая взаимодействие Чили с ЕАЭС, и присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.
В рамках визита в Беларусь 7-8 октября запланировано посещение чилийской делегацией Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, холдинга «БелАЗ».
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