Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко обсудил с заместителем министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Республики Чили Родриго Яньесом Бенитесом вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 7 октября встрече стороны также рассмотрели вопросы развития региональной экономической интеграции, включая взаимодействие Чили с ЕАЭС, и присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

В рамках визита в Беларусь 7-8 октября запланировано посещение чилийской делегацией Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, холдинга «БелАЗ».