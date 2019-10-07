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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:40 08.10.2019
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился 7 октября с бывшим Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, руководителем программы «Глобальная Европа» в международном центре им В.Вильсона (Вашингтон, США) баронессой Кэтрин Эштон, которая прибыла в Минск для участия в международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», организованной научно-просветительским учреждением «Совет по международным отношениям «Минский диалог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили проблематику международной безопасности и ситуацию в регионе, актуальные вопросы белорусско-британских отношений, в том числе в свете выхода Великобритании из Европейского союза.
Собеседники отдельно затронули перспективы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и взаимодействия между университетами Беларуси и Великобритании.
С 2017 года К.Эштон является канцлером в университете Уорика (Warwick University), который входит в первую десятку национального рейтинга университетов Великобритании.
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