Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился 7 октября с бывшим Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, руководителем программы «Глобальная Европа» в международном центре им В.Вильсона (Вашингтон, США) баронессой Кэтрин Эштон, которая прибыла в Минск для участия в международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», организованной научно-просветительским учреждением «Совет по международным отношениям «Минский диалог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили проблематику международной безопасности и ситуацию в регионе, актуальные вопросы белорусско-британских отношений, в том числе в свете выхода Великобритании из Европейского союза.

Собеседники отдельно затронули перспективы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и взаимодействия между университетами Беларуси и Великобритании.

С 2017 года К.Эштон является канцлером в университете Уорика (Warwick University), который входит в первую десятку национального рейтинга университетов Великобритании.