В Минске 7 октября открылся офис Агентства по продвижению за рубеж и интернационализации итальянских предприятий «ИЧЕ» с участием президента Агентства Карло Ферро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель министра иностранных дел Беларуси – сопредседатель межправительственной белорусско-итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству Евгений Шестаков.

Он отметил, что открытие офиса «ИЧЕ» стало результатом совместной плодотворной работы Беларуси и Италии и отражает взаимный интерес двух стран к сотрудничеству. Е. Шестаков выразил надежду на существенный дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и институциональных связей и пожелал представительству «ИЧЕ» успехов в работе.