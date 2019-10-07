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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОФИС ИТАЛЬЯНСКОГО ТОРГОВОГО АГЕНТСТВА «ИЧЕ» ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
09:08 08.10.2019
В Минске 7 октября открылся офис Агентства по продвижению за рубеж и интернационализации итальянских предприятий «ИЧЕ» с участием президента Агентства Карло Ферро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель министра иностранных дел Беларуси – сопредседатель межправительственной белорусско-итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству Евгений Шестаков.
Он отметил, что открытие офиса «ИЧЕ» стало результатом совместной плодотворной работы Беларуси и Италии и отражает взаимный интерес двух стран к сотрудничеству. Е. Шестаков выразил надежду на существенный дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и институциональных связей и пожелал представительству «ИЧЕ» успехов в работе.
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