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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОЙДЕТ 9 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ
17:57 07.10.2019

XI Белорусско-российский научный семинар «Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития» пройдет 9 октября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, в ходе работы научного мероприятия планируется обсуждение вопросов как фундаментального, так и прикладного характера по следующей тематике: «Книжная культура. Сущностное значение понятия», «Книга в информационном обществе», «Проблемы изучения старопечатных изданий».

В рамках научного мероприятия состоится заседание постоянного круглого стола по проблемам чтения РАО «Чтение как средство коммуникации», организатором которого является Научный совет по проблемам чтения Российской академии образования. 9 октября пройдет также заседание бюро Научного совета по книгоизданию МААН, на котором состоится обсуждение вопросов, связанных как с научной, так и организационной деятельностью совета.

Семинар пройдет под эгидой Научного совета по книгоизданию и книжной культуре Международной ассоциации академий наук (МААН).
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