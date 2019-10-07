Первый в Украине фирменный магазин белорусских сладостей «Минчанка» открылся 4 октября в Житомире (пл. Победы, 4/2).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в магазине продаются сладости ведущих кондитерских предприятий, входящих в состав концерна: «Красного пищевика», «Коммунарки», «Красного мозырянина» и «Спартака».

Владелец магазина — житомирский бизнесмен Максим Гацкий. Предприниматель давно возит в Украину белорусские сладости, а с бобруйской кондитерской фабрикой сотрудничает уже порядка двух лет. Идея открытия фирменного магазина появилась уже давно. Но реализовать планы получилось только сейчас. Бизнесмен подошел к вопросу основательно: долго выбирал место расположения торгового объекта. Затем оформление документов, ремонт и подбор названия. Житомирская «Минчанка» могла носить название «Жорж», по принципу одного из названий в историческом становлении белорусской фабрики «Коммунарка». Однако потом пришли к мысли, что Беларусь это название никак не олицетворяет, да и в Киеве есть зарегистрированный бренд с таким названием.

«У нас амбициозные цели и в планах сетка кондитерских магазинов по всей Украине. Если все сложится, следующим будет Киев. А это совсем другие торговые площади и объемы продукции. Мы являемся импортерами «Коммунарки», «Красного пищевика», «Берестейского пекаря», «Красного мозырянина» и «Спартака». Видя такой ажиотаж, я понимаю, что нам есть куда стремиться», — рассказал М. Гацкий.

В рамках VIII заседания украинско-белорусского консультативного Совета делового сотрудничества перспективы дальнейшей работы бобруйского производителя сладостей с житомирским бизнесменом были «скреплены на бумаге». Руководители организаций подписали двустороннее торговое соглашение.