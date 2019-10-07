|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ В СФЕРАХ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
16:42 07.10.2019
Совет министров Беларуси одобрил проекты международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» и «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера». Соответствующее решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров и закреплено постановлением правительства №680 от 4 октября 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, координацию и эффективный контроль за реализацией проекта международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» обеспечивает Гродненский облисполком, проекта «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера» – Национальная академия наук Беларуси.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2019
Курсы в банках
на 07.10.2019
Конвертация в банках
на 07.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте