Совет министров Беларуси одобрил проекты международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» и «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера». Соответствующее решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров и закреплено постановлением правительства №680 от 4 октября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, координацию и эффективный контроль за реализацией проекта международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» обеспечивает Гродненский облисполком, проекта «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера» – Национальная академия наук Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.