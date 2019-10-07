ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ПОСТАВИТ В 2020 ГОДУ ОКОЛО 5000 ТРАКТОРОВ И ТРАКТОРОКОМПЛЕКТОВ В АДРЕС УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
15:47 07.10.2019

ОАО «МТЗ» подписало ряд контрактов с дилерами в Украине по итогам работы первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины, который прошел 3-4 октября в Житомире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в 2020 году Минский тракторный завод планирует поставить около 5000 тракторов и тракторокомплектов различных модификаций.

Выставка в рамках форума собрала 15 белорусских производителей техники и 10 – украинских. На центральной площади города представлено 75 экспонатов, в том числе новинки.

На выставке демонстрировались 7 моделей тракторов BELARUS, поэтому каждый потребитель мог подобрать для себя подходящую комплектацию.

У более мелких хозяйств интерес вызывает BELARUS 320.4, а также мини техника Сморгонского агрегатного завода. Для более крупных компаний – классический BELARUS 82.1 и BELARUS 892.2. Для ценителей высоких мощностей – BELARUS 3522.5.

В этом году возросло количество желающих приобрести технику улучшенной комплектации. Например, BELARUS 1523ВТ1 – модель более высокой комфортности: изотермические стекла, климат-контроль, увеличенный уровень звукоизоляции в кабине пилота, сидение, оборудованное пневмоподвеской, и так называемое «тропическое исполнение», т.е. трактор может работать при температуре до +50˚C.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2019
валюта курс
EUR 2.2713
USD 2.0708
RUB 3.1930
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2713 -0.0059
USD 2.0708 -0.0031
RUB 3.1930 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2750
USD 2.0700 2.0720
RUB 3.1850 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0985
EUR/RUB 71.0000 71.3000
USD/RUB 64.8000 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте