ОАО «МТЗ» подписало ряд контрактов с дилерами в Украине по итогам работы первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины, который прошел 3-4 октября в Житомире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в 2020 году Минский тракторный завод планирует поставить около 5000 тракторов и тракторокомплектов различных модификаций.

Выставка в рамках форума собрала 15 белорусских производителей техники и 10 – украинских. На центральной площади города представлено 75 экспонатов, в том числе новинки.

На выставке демонстрировались 7 моделей тракторов BELARUS, поэтому каждый потребитель мог подобрать для себя подходящую комплектацию.

У более мелких хозяйств интерес вызывает BELARUS 320.4, а также мини техника Сморгонского агрегатного завода. Для более крупных компаний – классический BELARUS 82.1 и BELARUS 892.2. Для ценителей высоких мощностей – BELARUS 3522.5.

В этом году возросло количество желающих приобрести технику улучшенной комплектации. Например, BELARUS 1523ВТ1 – модель более высокой комфортности: изотермические стекла, климат-контроль, увеличенный уровень звукоизоляции в кабине пилота, сидение, оборудованное пневмоподвеской, и так называемое «тропическое исполнение», т.е. трактор может работать при температуре до +50˚C.