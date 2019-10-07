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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ РАСШИРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕКИНСКИМ ИНСТИТУТОМ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
15:00 07.10.2019

БГУ расширит сотрудничество с Пекинским институтом авиационных материалов (ПИАМ). Рамочное соглашение стратегического сотрудничества между белорусским и китайским вузами подписали первый проректор БГУ академик Олег Ивашкевич и заместитель генерального директора ПИАМ Ван Яцзюнь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, документ предполагает реализацию совместных проектов в сфере создания новых функциональных материалов и инновационных производственных технологий, а также разработку физических комплексов и аппаратуры для фундаментальных и прикладных исследований. Стороны ориентируются на создание передовой базы для проведения научных экспериментов и совместную подготовку молодых специалистов.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом ядерных проблем БГУ и ПИАМ. Директор научно-исследовательского учреждения Сергей Максименко выразил уверенность в успешном и плодотворном взаимодействии с китайскими коллегами в области разработки наноструктурированных материалов, огнеупорных покрытий, резино-технических изделий, клеевых композиций для авиакосмической и других отраслей промышленности.

Подписание документов состоялось в рамках Международного китайско-российско-белорусского семинара «Перспективные плазменные технологии», который прошел 3-5 октября в БГУ.

Пекинский институт авиационных материалов основан в 1956 году. Институт осуществляет подготовку специалистов по 60 направлениям. В структуру учреждения входят более 30 исследовательских лабораторий и инженерных центров, где работают около 300 докторов наук. Деятельность института направлена на фундаментальные исследования в области разработки и применения современных авиационных материалов и инженерных технологий, а также предоставление отраслевых услуг, таких как стандартизация, работа с базами данных, расшифровка и анализ записей самописцев.
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