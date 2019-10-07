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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДНИ НЕМЕЦКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ МОГУТ ПРОЙТИ В 2020 ГОДУ
14:29 07.10.2019

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер на встрече 4 октября с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем сообщил о намерениях впервые организовать в Беларуси в 2020 году Дни немецкой науки.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, Михаил Мясникович поддержал эту идею.

Посол также поддержал озвученные на встрече инициативы об интенсификации инвестиционного сотрудничества. «Наши отношения действительно на подъеме, можно сказать, что открылось хорошее «окно возможностей», которым мы должны воспользоваться», - заявил он.

По мнению посла, немецким компаниям нужно больше знать о Беларуси. Прорабатывается возможность проведения в Германии совместного бизнес-форума, где планируется презентовать инвестиционный потенциал Беларуси.

Во время переговоров стороны обсудили итоги прошедшего в Минске в сентябре 2019 года Дня немецкой экономики.
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