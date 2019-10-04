По итогам состоявшегося 4 октября в Житомире Второго форума регионов Беларуси и Украины организации Министерства промышленности заключили контракты на поставку белорусской техники на общую сумму 98,83 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, экспортные контракты с партнерами из Украины заключили такие предприятия, как ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «БМЗ». Также подписаны меморандумы и соглашения по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации.

В рамках форума в Житомире действовала выставка белорусской техники. Гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией Амкодора, МТЗ, Бобруйскагромаша, Гомсельмаша, МАЗа, Минского моторного завода, БЕЛАЗа, БМЗ. Всего в экспозиции было представлено более 30 единиц различной техники: комбайны, погрузчики, трактора, самосвалы, двигатели, навесное сельскохозяйственное оборудование.

По итогам 7 месяцев 2019 года экспорт предприятий Министерства промышленности в Украину составил 190 млн. долларов США. Основу экспорта составляют карьерная техника и запасные части к технике ОАО «БелАЗ», трактора и тракторокомплекты ОАО «МТЗ», автомобильная техника ОАО «МАЗ», двигатели и запасные части ОАО «Минский моторный завод», лифтовое оборудование ОАО «Могилевлифтмаш», металлопродукция ОАО «БМЗ», холодильники, стиральные машины ЗАО «Атлант».

В ходе проведения Первого форума Регионов Беларуси и Украины, который проходил 25-26 октября 2018 г. в Гомеле, предприятия Минпрома реализовали техники в рамках заключенных контрактов на 73,5 млн. долларов США.