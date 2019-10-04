ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ ЗАКЛЮЧИЛИ В ЖИТОМИРЕ ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ НА 99 МЛН ДОЛЛАРОВ США
13:31 07.10.2019

По итогам состоявшегося 4 октября в Житомире Второго форума регионов Беларуси и Украины организации Министерства промышленности заключили контракты на поставку белорусской техники на общую сумму 98,83 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, экспортные контракты с партнерами из Украины заключили такие предприятия, как ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «БМЗ». Также подписаны меморандумы и соглашения по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации.

В рамках форума в Житомире действовала выставка белорусской техники. Гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией Амкодора, МТЗ, Бобруйскагромаша, Гомсельмаша, МАЗа, Минского моторного завода, БЕЛАЗа, БМЗ. Всего в экспозиции было представлено более 30 единиц различной техники: комбайны, погрузчики, трактора, самосвалы, двигатели, навесное сельскохозяйственное оборудование.

По итогам 7 месяцев 2019 года экспорт предприятий Министерства промышленности в Украину составил 190 млн. долларов США. Основу экспорта составляют карьерная техника и запасные части к технике ОАО «БелАЗ», трактора и тракторокомплекты ОАО «МТЗ», автомобильная техника ОАО «МАЗ», двигатели и запасные части ОАО «Минский моторный завод», лифтовое оборудование ОАО «Могилевлифтмаш», металлопродукция ОАО «БМЗ», холодильники, стиральные машины ЗАО «Атлант».

В ходе проведения Первого форума Регионов Беларуси и Украины, который проходил 25-26 октября 2018 г. в Гомеле, предприятия Минпрома реализовали техники в рамках заключенных контрактов на 73,5 млн. долларов США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
валюта курс
EUR 2.2772
USD 2.0739
RUB 3.1942
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2772 -0.0026
USD 2.0739 -0.0091
RUB 3.1942 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2680 2.2740
USD 2.0670 2.0720
RUB 3.1890 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 07.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.0990
EUR/RUB 70.8000 71.2500
USD/RUB 64.6000 64.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте