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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА БОЛЕЕ АКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО С КОМПАНИЯМИ ГЕРМАНИИ - МЯСНИКОВИЧ
12:22 07.10.2019

Беларусь рассчитывает на более активное партнерство с компаниями Германии. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 4 октября во время встречи с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером.

Он напомнил, что комфортные условия для инвесторов созданы в Китайско-белорусском Индустриальном парке «Великий камень».

«В целом у нас мало совместных компаний, нужно над этим работать, в том числе с привлечением партнеров из третьих стран», - предложил он.

В качестве одного из перспективных направлений взаимодействия председатель Совета Республики назвал химическую промышленность. Беларусь производит современные полимерные материалы (волокна и нити) и поставляет их в другие страны.

«Мы могли бы делать из них уже готовую продукцию и заинтересованы сотрудничать с вами в этой сфере», - сказал он.

Совместные проекты с Беларусью открывают для немецкого бизнеса хорошие возможности для выхода на рынки стран ЕАЭС, напомнил Михаил Мясникович.

Он также предложил Германии развивать взаимодействие в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь».

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, во время встречи обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества.

По словам Михаила Мясниковича, Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Европейском союзе. Он отметил положительную динамику развития двусторонних отношений. В 2018 году товарооборот между странами превысил 3 млрд. долларов США. В то же время за истекший период текущего года объем взаимной торговли сократился к уровню аналогичного периода прошлого года.

«Торговля «просела», нам надо искать резервы для ее наращивания и они есть», - заявил председатель Совета Республики.

Что касается межпарламентского сотрудничества, то за последние годы оно заметно активизировалось, продолжил Михаил Мясникович. Результативным он назвал визит в Минск в июне текущего года делегации Бундестага во главе с руководителем парламентской группы дружбы, членом комитета Бундестага по экономике и энергетике Марком Хауптманом.

«Мы обсуждали межрегиональное сотрудничество. Нам, как Палате регионального представительства, хотелось бы, чтобы было больше контактов между нашими странами на местах. Надо укреплять региональное направление», - сказал председатель Совета Республики.
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