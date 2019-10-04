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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДТВЕРДИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОЗДАНИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
11:01 07.10.2019

Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров подтвердили свою заинтересованность в создании совместных производств. Об этом заявил Лукашенко на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, которое прошло 4 октября в Житомире.

"Сфера интересов огромная. Мы предлагаем нашим украинским друзьям, братьям: давайте мы придем к вам с той техникой, производством, которым мы занимались давно, в том числе в одном государстве, и создавали вместе с вами. Все республики Советского Союза вносили вклад в создание самолетостроения в Украине, а тракторостроения, машиностроения - в Беларуси. Давайте сегодня создавать эти совместные предприятия", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В пример он привел ракетостроение, которому в Беларуси сегодня уделяют особое внимание.

"У вас эта школа есть. Вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два, - подчеркнул Лукашенко. - А мы придем с продуктом, товаром и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда у вас не развивалось, но очень Украине нужно".

По его мнению, если Беларусь и Украина смогут создать продукт мирового уровня, то в страны быстрее будут приходить инвестиции и они сами смогут помогать другим.

"Диалоговая площадка форума подтвердила свою эффективность. Мы видим весомый вклад областей Беларуси и Украины в решение задачи по увеличению объемов торговли", - констатировал Лукашенко.

Возможно, отметил он, этот форум стоит проводить не раз в два года, а ежегодно. Такое предложение поддерживают и в Украине. Стороны договорились обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение.
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