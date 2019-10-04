Беларусь предлагает сделать технологические инновации новым приоритетом взаимодействия в рамках Восточного партнерства. Об этом заявил 4 октября заместитель министра иностранных дел нашей страны Олег Кравченко на организованных Представительством ЕС в РБ структурированных консультациях в формате Беларусь – ЕС, посвященных перспективам инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП) после 2020 года.

Он подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в системной сертификации отечественных предприятий-экспортеров по стандартам ЕС в целях их доступа на европейский рынок. Высказался за расширенное включение предприятий стран-партнеров в производственные цепочки компаний из ЕС. Подчеркнул важность сотрудничества в сферах стандартизации, метрологии, гармонизации и взаимного признания систем оценки соответствия товаров, упрощения процедур торговли.

Заместитель министра предложил Европейскому союзу более активно использовать инструменты экономической дипломатии, поощрять обмены визитами деловых кругов, проведение ярмарок и инвестфорумов. Отметил необходимость реализации индикативного плана ВП для инвестирования в транспортную инфраструктуру, включая развитие цифровых транспортных коридоров. Призвал принять аналогичные планы для модернизации энергетических объектов и реализации высокотехнологичных проектов.

О. Кравченко подчеркнул важность наращивания системного сотрудничества в сфере управления границами, совершенствования таможенных процедур, сокращения времени пересечения границы гражданами и товарами. Предложил выработать специальный «пограничный пакет» ВП, включающий комплекс соответствующих инфраструктурных, нормативных и процедурных мероприятий.

Заместитель министра выступил за учреждение в Беларуси IT-школы Восточного партнерства и «цифровой витрины» ВП в Евросоюзе для продвижения цифрового потенциала восточноевропейских стран. Инициировал разработку специальной программы для обучения студентов из стран ЕС в странах ВП, а также предложил развивать образовательные программы в сфере смарт-специализации на базе предпринимательских университетов.

Белорусский дипломат подчеркнул важность взаимодействия между ЕАЭС и ЕС, включая создание формата для диалога бизнес кругов двух интеграционных объединений в качестве первого шага.

О. Кравченко предложил согласовать перечень количественных целевых индикаторов ВП на ближайшие годы, которые были бы актуальны для целевых стран и их граждан: сокращение времени, требуемого для пересечения границы ЕС, до одного часа, создание определенного числа новых рабочих мест, сертификация Евросоюзом дополнительного количества предприятий-экспортеров в странах-партнерах.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси призвал также более активно использовать площадку Восточного партнерства для расширения осведомленности ЕС о Беларуси и других странах-партнерах.

В мероприятии участвовали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, представители органов государственного управления, деловых кругов, аналитического сообщества и общественных организаций, вовлеченных в сотрудничество с Европейским союзом, а также Европейской службы внешних действий, Европейской комиссии и Представительства ЕС в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, процесс структурированных консультаций между ЕС и каждым из его шести восточноевропейских партнеров инициирован Еврокомиссией в мае 2019 г. в связи с необходимостью подготовки нового перечня многолетних целей и задач ВП.