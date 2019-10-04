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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ ДЕЙСТВУЮТ 120 СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:21 07.10.2019
Между областями, районами, городами Беларуси и Украины действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Это отметил Александр Лукашенко на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, которое прошло 4 октября в Житомире.
По его словам, они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей. Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести I Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.
"Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Этот форум принес более полумиллиарда долларов. Важно, что все они выполняются", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Подписанный в эти дни новый солидный пакет документов - показатель востребованности и актуальности этого формата взаимоотношений, добавил он.
"Безусловно, Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это прежде всего топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера", - перечислил основные направления сотрудничества Лукашенко.
Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, по его словам, создает открытие украинского рынка электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько коммерческих контрактов на ее поставки в Украину.
"С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - заявил он.
Большие перспективы Александр Лукашенко видит в машиностроении, совместном развитии транспортных артерий.
"Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Беларуси могут усилить речное судоходство по Днепру, Припяти, его интеграция в международный водный путь Е40", - обратил внимание он.
Лукашенко заметил, что торговля - это дорога с двусторонним движением. Беларусь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.
"Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию межрегиональных контактов", - пояснил он.
Александр Лукашенко напомнил, что в Николаеве и Нежине организована сборка тракторов МТЗ и комбайнов "Гомсельмаш", в Луцке и Днепре - троллейбусов "Белкоммунмаш" и МАЗ, в Вышгороде - лифтов "Могилевлифтмаш", в Черкассах - автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует крупный торгово-логистический комплекс группы компаний "Санта". По его менению, можно привести еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которое вовлечены регионы.
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