Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Об этом заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, которое прошло 4 октября в Житомире.

По его мнению, в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области.

"Мы не скрываем то, что сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - подчеркнул Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.