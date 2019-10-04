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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:05 07.10.2019
Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Об этом заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, которое прошло 4 октября в Житомире.
По его мнению, в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области.
"Мы не скрываем то, что сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - подчеркнул Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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