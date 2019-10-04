В рамках второго Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит 3-4 октября в Житомире, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины подписали исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, документом предусматривается обмен научно-технической информацией, взаимодействие в рамках программы «Горизонт 2020» и в области трансфера технологий, а также проведение совместного конкурса и реализация двухсторонних научно-технических проектов.

В настоящее время Беларусь и Украина выполняют десять научно-технических и научных проектов. Ряд проектов имеет биомедицинское применение: диагностика новообразований молочной железы с морфометрической оценкой рецепторного статуса раковых клеток; создание новых многокомпонентных наносистем для терапии и диагностики солидных опухолей; создание алгоритмов и интеллектуальной аналитической системы для обработки и анализа разнородных клинических и биомедицинских данных с целью совершенствования диагностики сложных заболеваний; разработка микроволновых методов и средств для биомедицинской инженерии и др. Кроме того ученые работают над проектом гуманитарной направленности: литературно-языковое пространство украинцев и белорусов XVI-XVII вв.: новые подходы и методики анализа.

«Потенциал белорусско-украинского сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере далеко не исчерпан и нам следует ставить перед собой новые стратегические цели. В условиях интенсивного развития в мире новых технологий приоритетное значение для обеих сторон приобретает развитие сотрудничества в области высоких технологий: информационные технологии, биотехнологии, фармация, оптика, лазерная физика, теплофизика, биоорганическая химия и материаловедение», - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Он также отметил, что двухстороннее научно-техническое сотрудничество осуществляется на долгосрочной основе в рамках работы Белорусско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Совместно с Министерством образования и науки Украины проведено уже 11 заседаний комиссии.