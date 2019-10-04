Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич на встрече 2 октября на полях Белорусской транспортной недели обсудили широкий спектр вопросов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в частности, стороны обсудили модернизацию пункта пропуска Мядининкай – Каменный Лог, принимающего почти половину общего автомобильного грузопотока между Литвой и Беларусью. Я. Наркевич сообщил, что с литовской стороны подготовка к началу работ идет в соответствии с графиком: расширение участка дороги с зоны пункта пропуска с 4 до 8 полос начнутся еще в конце этого года с целью осуществить проект до 2023 г.

С белорусской же стороны с использованием финансирования, предоставляемого ЕИБ, осуществляется проект по реконструкции автомобильной дороги Минск – Вильнюс (М7) и модернизации пункта пропуска «Каменный лог». Реализация данного проекта позволит значительно увеличить пропускную способность данных объектов.

«Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику роста объема грузоперевозок с Беларусью. Комбинированный поезд «Викинг» остается одним из наиболее конкурентоспособных проектов в нашем сотрудничестве и демонстрирует рост в 20%. Дополнительно рассматриваем возможность организовать экспресс поезд между нашими странами для перевозок основных грузов на регулярной основе», – отметил Я. Наркевич.

«Литва является одним из ведущих наших экономических партнеров, причем одним из основных направлений сотрудничества является транзитно-транспортная сфера. Литовская Республика и порт Клайпеда, в частности, являются давними партнерами белорусских импортеров и экспортеров. Ежегодная доля белорусских грузов, переваливаемых в Клайпедском порту, на протяжении последних пяти лет превышает 30%», - сказал А. Авраменко.

Наблюдается и постоянный рост пассажиров, в порядке 13% за последние 8 месяцев (порядка 229 тыс. пассажиров). Ярослав Наркевич отметил, что общим усилиями необходимо повышать привлекательность поезда «Четырех столиц», в том числе за счет более активного использования данного поезда в сообщении Минск – Вильнюс – Рига.