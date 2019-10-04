Беларусь заинтересована развивать кооперационные связи с Украиной в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 3 октября во время официальной встречи глав регионов Украины и Беларуси с главой Житомирской областной государственной администрации на II Форуме регионов Беларуси и Украины.

«Это уникальная диалоговая площадка. Мы видим эффективность форума и отмечаем расширение экономического взаимодействия на уровне регионов и содержательности горизонтальных контактов. Украина остается важным экономическим партнером Беларуси, с которым поддерживаются торговля и кооперационные связи в различных отраслях. Мы взаимодополняем друг друга в промышленности, сельском хозяйстве, у нас общие интересы в транспортно-логистической сфере», - сказал вице-премьер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, за последние три года товарооборот между странами вырос в общей сложности в полтора раза и в 2018 году составил 5,5 млрд долларов.

«Потенциал экономического сотрудничества наших стран далеко не исчерпан. Мы заинтересованы развивать и дальше кооперационные связи в промышленности и сельском хозяйстве», - подчеркнул И. Ляшенко.

Вице-премьер также констатировал, что на межрегиональном уровне существуют устойчивые торговые связи.

«Если на то будет воля украинской стороны, мы готовы наращивать сотрудничество в области дорожного строительства. При этом гарантируем европейское качество, соблюдение всех технологий и стандартов», - сказал вице-премьер.

Кроме того, белорусской стороне также интересен опыт Украины по децентрализации финансирования регионов.

«Готовы активно включаться в инфраструктурные проекты регионов. Нам очень нужны ваши советы и подсказки на этом пути. Мы готовы предметно обсуждать вопросы сотрудничества с нашими украинскими партнерами», - резюмировал заместитель премьер-министра.

В рамках форума также состоялось очередное заседание двустороннего консультативного совета делового сотрудничества. По его итогам деловые круги и предприятия Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более 500 млн долларов.

Наряду с этим прошли переговоры между представителями украинских и белорусских компаний, заседание совместной комиссии по координации вопросов охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных территорий, экофорум. Обсуждены проблемные вопросы взаимного товарооборота в части использования ветеринарно-санитарных мероприятий, состоялся круглый стол «Развитие речного судоходства на реках Днепр и Припять», форум и выставка высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов. На последнем мероприятии БГУ представил около 20 разработок, включая макет университетского наноспутника.