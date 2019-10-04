В ближайшие 5 лет в Украине будут строить автодороги с применением современных технологий, среди которых и цементобетонные дороги по примеру Беларуси. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время совместного брифинга с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко в рамках Второго форума регионов в Житомире, передает «Укринформ».

«Опыт Беларуси мы перенимаем. У нас даже есть организация «Белавтодор», которая наращивает свой потенциал, повышая конкуренцию. Ранее дороги не строились не только из-за отсутствия политической воли и других приоритетов, но также из-за отсутствия дорожного фонда. В этом году он будет рекордным и может получить около 75 мдрд грн, не считая поддержки международных финансовых организаций. В программе действий правительства мы поставили очень амбициозную цель по 24 тыс. км дорог в течение 4,5-5 лет. Там предусмотрено использование новых технологий, среди которых – цементобетонные дороги», - рассказал В. Криклий.

По его словам, цементобетонные дороги не являются панацеей, ведь все зависит от каждого конкретного участка.

Белорусский министр в свою очередь отметил, что в Беларуси модернизированы цементные заводы и ведется активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет.

«У нас в рамках государственной программы принято решение о сравнительном анализе строительства автомобильных дорог из асфальтобетона и цементобетона. Мы модернизировали свои цементные заводы и в течение последних лет ведем активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет. Практически все новое строительство – это цементобетонные дороги, и в будущем будем продолжать такую практику», - добавил А. Авраменко.

Оба министра примут участие в круглом столе по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять.