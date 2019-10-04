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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ПРОДОЛЖАТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПУТИ Е-40
15:54 04.10.2019

Беларусь и Украина продолжат совместную работу по созданию условий для развития перевозок водным транспортом на международном пути Е-40. Соответствующая договоренность достигнута 3 октября на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в Житомире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, украинская сторона обеспечит выполнение дноуглубительных работ на реке Припять до 1 мая 2020 г. В свою очередь белорусская сторона синхронизирует с украинской и выполнит дноуглубительные работы на белорусском участке Припяти до Мозыря.

Также страны продолжат работу по организации туристического маршрута Киев-Мозырь-Киев с использованием судна «Свитанок» и проработают вопрос продления существующего круизного маршрута с использованием теплохода «Белая Русь» до Киева в навигацию 2020 года. В сфере автомобильного транспорта украинская сторона в октябре текущего года предложит необходимый комплекс мер по решению вопроса о содержании мостового перехода через р. Словечна и соответствующего участка автомобильной дороги М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу).

В сфере железнодорожного сотрудничества стороны продолжат двустороннее взаимодействие, направленное на увеличение объемов перевозок грузов и повышения скорости продвижения вагоно- и грузопотока в направлении Украина – Беларусь.

С целью привлечения дополнительного пассажиропотока, а также упрощения процедур и формальностей для пассажиров поезда Киев – Минск – Вильнюс – Рига планируется проработать возможность выдачи транзитной визы для граждан ЕС непосредственно в поезде.

Также обсуждались вопросы в сфере авиационного сообщения и другие, связанные с транспортной отраслью.
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