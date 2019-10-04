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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ В ПАКИСТАНЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:00 04.10.2019
Белорусские предприятия приняли участие в Международной выставке IEMA в Лахоре (Пакистан) с 26 по 28 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, на полях выставки, а также бизнес-форума предприятиями проведены переговоры, достигнуты договоренности, подписаны соглашения о сотрудничестве.
ОАО «БЕЛАЗ» проработали возможность на поставку в Пакистан в ближайшие два года 88 единиц карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-110 тонн. ОАО «Могилевский металлургический завод» достигнуты договоренности по вопросу поставок черновых осей для Пакистанской железной дороги, а также литейных чугунов. ОАО «Белшина» запланировано реализовать на территории Пакистана продукцию на сумму 4 млн евро еще в 2019 году, а также подписан меморандум о взаимопонимании с крупнейшей логистической компанией Пакистана. ОАО «МАЗ» успешно проработал возможность создания сборочного производства, сервисной и товаропроводящей сети в Пакистане.
ОАО «Нафтан» намерены увеличить объем поставок в Пакистан в октябре 2019 на 30%, а также осуществить нескольких крупных поставках (100-200 тонн каждая) в ноябре 2019 года. ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подписан ОАО «Полоцк-Стекловолокно» по результат проведенных переговоров подписан контракт на поставку продукции на сумму 88800 евро.
НАН Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве в области магнитных материалов, а также протокол о намерениях по разработке использования электронной керамики. Министерством образования Беларуси и ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» заключены соглашения о научно-техническом, технологическом, академическом сотрудничестве, развитии отношений между учеными и промышленностью с зарубежными организациями и корпорациями.
Организатором Национальной экспозиции нашей страны, а также белорусско-пакистанского бизнес-форума выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
Национальный стенд нашей страны включал три тематических раздела: промышленность, машиностроение и сельскохозяйственная техника; нефтехимическая промышленность; научно-технические разработки.
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