ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ В ПАКИСТАНЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:00 04.10.2019

Белорусские предприятия приняли участие в Международной выставке IEMA в Лахоре (Пакистан) с 26 по 28 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, на полях выставки, а также бизнес-форума предприятиями проведены переговоры, достигнуты договоренности, подписаны соглашения о сотрудничестве.

ОАО «БЕЛАЗ» проработали возможность на поставку в Пакистан в ближайшие два года 88 единиц карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-110 тонн. ОАО «Могилевский металлургический завод» достигнуты договоренности по вопросу поставок черновых осей для Пакистанской железной дороги, а также литейных чугунов. ОАО «Белшина» запланировано реализовать на территории Пакистана продукцию на сумму 4 млн евро еще в 2019 году, а также подписан меморандум о взаимопонимании с крупнейшей логистической компанией Пакистана. ОАО «МАЗ» успешно проработал возможность создания сборочного производства, сервисной и товаропроводящей сети в Пакистане.

ОАО «Нафтан» намерены увеличить объем поставок в Пакистан в октябре 2019 на 30%, а также осуществить нескольких крупных поставках (100-200 тонн каждая) в ноябре 2019 года. ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подписан ОАО «Полоцк-Стекловолокно» по результат проведенных переговоров подписан контракт на поставку продукции на сумму 88800 евро.

НАН Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве в области магнитных материалов, а также протокол о намерениях по разработке использования электронной керамики. Министерством образования Беларуси и ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» заключены соглашения о научно-техническом, технологическом, академическом сотрудничестве, развитии отношений между учеными и промышленностью с зарубежными организациями и корпорациями.

Организатором Национальной экспозиции нашей страны, а также белорусско-пакистанского бизнес-форума выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Национальный стенд нашей страны включал три тематических раздела: промышленность, машиностроение и сельскохозяйственная техника; нефтехимическая промышленность; научно-технические разработки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
валюта курс
EUR 2.2772
USD 2.0739
RUB 3.1942
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2772 -0.0026
USD 2.0739 -0.0091
RUB 3.1942 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2730 2.2770
USD 2.0710 2.0740
RUB 3.1910 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 04.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 71.0000 71.2000
EUR/USD 1.0960 1.0990
USD/RUB 64.8000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте