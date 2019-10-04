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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 37%
12:53 04.10.2019
По итогам января-августа 2019 года товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 151,6 млн долларов США, увеличившись на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, белорусский экспорт в Узбекистан при этом составил 120,5 млн долларов США и вырос на 43,8%, импорт из Узбекистана – 31,1 млн долларов США, рост на 16,3%.
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