По итогам января-августа 2019 года товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 151,6 млн долларов США, увеличившись на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, белорусский экспорт в Узбекистан при этом составил 120,5 млн долларов США и вырос на 43,8%, импорт из Узбекистана – 31,1 млн долларов США, рост на 16,3%.