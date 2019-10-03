Первый белорусско-турецкий межуниверситетский форум прошел 2 октября на базе Республиканского института высшей школы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся возможности обучения студентов двух стран по совместным программам с выдачей двойных дипломов - белорусского и турецкого вузов, а также организации программ языковых стажировок для белорусских и турецких специалистов.

По информации министра образования Беларуси Игоря Карпенко, в настоящее время в Беларуси обучаются более 140 турецких граждан.

«У нас турецкий язык изучается в Минском государственном лингвистическом университете на разных уровнях, как первый, второй и третий язык. Мы надеемся, что визит делегации ректоров турецких вузов во главе с председателем Совета по высшему образованию Йектой Бей Сарачем активизирует наши межвузовские обмены и сотрудничество», - сообщил И. Карпенко.

Йекта Бей Сарач констатировал, что между ведомствами образования Беларуси и Турции сложились доверительные партнерские отношения. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве и получении реального результата в краткосрочной перспективе, особо отметив перспективность реализации совместных научно-исследовательских программ между вузами двух стран.

В ходе работы форума был подписан ряд договоров между университетами, предусматривающих вопросы академической мобильности, обмен преподавателями, студентами, проведение совместных научных исследований, в том числе по программам Европейского союза, в частности Erasmus+.

Меморандумы о взаимопонимании подписал Белорусский государственный университет с тремя вузами Турции: Университетом Карабюк, Стамбульским университетом и Университетом Медениет. Данные соглашения включают академические обмены, проведение совместных образовательных программ, научно-исследовательских проектов и мероприятий, обмен информацией и учебными материалами.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка подписал протокол о намерениях с Сельджукским университетом. Ректор БГПУ Александр Жук передал для рассмотрения турецкому коллеге дорожную карту межуниверситетского сотрудничества, в ней отражены основные направления взаимодействия учебных заведений двух стран в социально-педагогической сфере. Также во время первого белорусско-турецкого межуниверситетского форума И. Карпенко и Йекта Бей Сарач подписали программу развития сотрудничества между Беларусью и Турцией в сфере высшего образования на 2020-2021 годы.

В рамках форума состоялся деловой совет, в ходе которого его участники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере образования и университетской науки.