ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ТРАНЗИТ ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА
16:05 03.10.2019

Литва и Беларусь намерены привлечь больше транзитных грузов России, Украины и Казахстана. Об этом сообщил литовский министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич, передает DELFI.lv.

«Мы видим перспективу организовать регулярные рейсы скорых грузовых поездов между Литвой и Беларусью для перевозки основных грузов. Общими усилиями мы будем стараться привлечь больше грузов России, Украины и Казахстана», – сказал Я. Наркевич.

На Белорусской транспортной неделе в Минске он с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко обсудил сотрудничество в сфере грузовых и пассажирских перевозок, развитие пунктов пограничного контроля, судоходство по Неману. Я. Наркевич встретился с главой одного из крупнейших белорусских экспортеров, производителя калийных удобрений «Беларуськалий» Иваном Головатом и обсудил объемы экспорта продукции этой компании через Клайпедский порт. «Беларуськалий» является акционером контролируемого гражданином Литвы Игорем Удовицким терминала насыпных грузов в Клайпеде (ему принадлежит 30% акций).

Как сообщается, Литва и Беларусь будут стремиться еще сократить время пересечения госграницы, улучшить условия поездок, повысить пропускную способность погранпереходов Мядининкай и Каменный Лог, начать регулярные рейсы судов между Гродно и Друскининкаем.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2019
валюта курс
EUR 2.2798
USD 2.0830
RUB 3.1995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2798 -0.0021
USD 2.0830 -0.0076
RUB 3.1995 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2810
USD 2.0780 2.0830
RUB 3.1950 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0970
EUR/RUB 71.1500 71.4000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте