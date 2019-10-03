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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ТРАНЗИТ ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА
16:05 03.10.2019
Литва и Беларусь намерены привлечь больше транзитных грузов России, Украины и Казахстана. Об этом сообщил литовский министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич, передает DELFI.lv.
«Мы видим перспективу организовать регулярные рейсы скорых грузовых поездов между Литвой и Беларусью для перевозки основных грузов. Общими усилиями мы будем стараться привлечь больше грузов России, Украины и Казахстана», – сказал Я. Наркевич.
На Белорусской транспортной неделе в Минске он с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко обсудил сотрудничество в сфере грузовых и пассажирских перевозок, развитие пунктов пограничного контроля, судоходство по Неману. Я. Наркевич встретился с главой одного из крупнейших белорусских экспортеров, производителя калийных удобрений «Беларуськалий» Иваном Головатом и обсудил объемы экспорта продукции этой компании через Клайпедский порт. «Беларуськалий» является акционером контролируемого гражданином Литвы Игорем Удовицким терминала насыпных грузов в Клайпеде (ему принадлежит 30% акций).
Как сообщается, Литва и Беларусь будут стремиться еще сократить время пересечения госграницы, улучшить условия поездок, повысить пропускную способность погранпереходов Мядининкай и Каменный Лог, начать регулярные рейсы судов между Гродно и Друскининкаем.
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