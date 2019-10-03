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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БМЗ ПОДПИСАЛ С ЧАО «РОСАВА» СОГЛАШЕНИЕ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОКОРДА НА 3,6 МЛН ЕВРО
15:20 03.10.2019
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» поставит в 2020 году в адрес ЧАО «Росава» металлокорд на сумму 3,6 млн евро. Коммерческое соглашение подписано на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит в Житомире 3-4 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ подразумевает отгрузки в адрес украинской компании металлокорда на сумму 3,6 млн евро. Белорусский металлургический завод и ЧАО «Росава», являющееся единственным производителем шин в Украине, уже связывают более 20 лет постоянного сотрудничества.
В настоящее время БМЗ занимает ведущую позицию среди поставщиков металлокорда на украинский рынок. В текущем году белорусские металлурги также экспортировали в Украину арматуру, различные виды конструкционного проката, катанку, трубы и бортовую бронзированную проволоку.
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