ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» поставит в 2020 году в адрес ЧАО «Росава» металлокорд на сумму 3,6 млн евро. Коммерческое соглашение подписано на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит в Житомире 3-4 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ подразумевает отгрузки в адрес украинской компании металлокорда на сумму 3,6 млн евро. Белорусский металлургический завод и ЧАО «Росава», являющееся единственным производителем шин в Украине, уже связывают более 20 лет постоянного сотрудничества.

В настоящее время БМЗ занимает ведущую позицию среди поставщиков металлокорда на украинский рынок. В текущем году белорусские металлурги также экспортировали в Украину арматуру, различные виды конструкционного проката, катанку, трубы и бортовую бронзированную проволоку.