Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерство экономики Латвии 2 октября в инске в рамках четырнадцатого заседания Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, меморандум предусматривает:

обмен неконфиденциальной информацией в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики (например, изменения в национальном законодательстве, текущей политики и т.д.);

обмен опытом в области расследования нарушений антимонопольного (конкурентного) законодательства, законодательства о защите прав потребителей и рекламе;

обмен опытом в области адвокатирования конкуренции и сотрудничества с органами власти других стран и национальными государственными органами;

организацию учебных поездок и подготовительных курсов для экспертов, в том числе занимающихся судебными делами.

Таким образом, в рамках подписанного меморандума образовывается новое направление сотрудничества между Беларусью и Латвией путем взаимодействия МАРТ с Центром защиты прав потребителей Латвии и Советом по вопросам конкуренции Латвии, которое будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики.