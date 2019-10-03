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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАРТ И МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
14:05 03.10.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерство экономики Латвии 2 октября в инске в рамках четырнадцатого заседания Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, меморандум предусматривает:
обмен неконфиденциальной информацией в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики (например, изменения в национальном законодательстве, текущей политики и т.д.);
обмен опытом в области расследования нарушений антимонопольного (конкурентного) законодательства, законодательства о защите прав потребителей и рекламе;
обмен опытом в области адвокатирования конкуренции и сотрудничества с органами власти других стран и национальными государственными органами;
организацию учебных поездок и подготовительных курсов для экспертов, в том числе занимающихся судебными делами.
Таким образом, в рамках подписанного меморандума образовывается новое направление сотрудничества между Беларусью и Латвией путем взаимодействия МАРТ с Центром защиты прав потребителей Латвии и Советом по вопросам конкуренции Латвии, которое будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики.
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