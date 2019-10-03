ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАРТ И МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЛАТВИИ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
14:05 03.10.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерство экономики Латвии 2 октября в инске в рамках четырнадцатого заседания Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, меморандум предусматривает:

обмен неконфиденциальной информацией в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики (например, изменения в национальном законодательстве, текущей политики и т.д.);

обмен опытом в области расследования нарушений антимонопольного (конкурентного) законодательства, законодательства о защите прав потребителей и рекламе;

обмен опытом в области адвокатирования конкуренции и сотрудничества с органами власти других стран и национальными государственными органами;

организацию учебных поездок и подготовительных курсов для экспертов, в том числе занимающихся судебными делами.

Таким образом, в рамках подписанного меморандума образовывается новое направление сотрудничества между Беларусью и Латвией путем взаимодействия МАРТ с Центром защиты прав потребителей Латвии и Советом по вопросам конкуренции Латвии, которое будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в области защиты прав потребителей, контроля за рынком и конкурентной политики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2019
валюта курс
EUR 2.2819
USD 2.0906
RUB 3.1943
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2798 -0.0021
USD 2.0830 -0.0076
RUB 3.1995 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2810
USD 2.0780 2.0830
RUB 3.1950 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 03.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.0970
EUR/RUB 71.1500 71.4000
USD/RUB 65.0000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте