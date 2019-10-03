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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БРУ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
12:25 03.10.2019
Белорусско-Российский университет подписал с Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, технологии, академической мобильности. Документ подписан в ходе VII Международного форума и выставки технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2019» в Новосибирске (Россия).
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, такой шаг стал возможен благодаря научно-образовательному взаимодействию предыдущих лет кафедры инженерной и компьютерной графики НГАСУ с ее родственной кафедрой в БРУ. Проректор по научной работе БРУ Виктор Пашкевич и декан машиностроительного факультета Дмитрий Свирепа отметили, что им интересны такие направления взаимодействия с российским вузом как академическая мобильность (в том числе научные стажировки, практики, обучение не менее семестра) студентов, магистрантов, молодых ученых и преподавателей на взаимной основе. Кроме того, предполагается совместное участие в международных конференциях, семинарах, выставках, сетевое партнерство, чтение курсов лекций преподавателями НГАСУ для повышения квалификации кадров Белорусско-Российского университета.
Во время форума также был подписан договор о сотрудничестве с ООО «АМКОДОР-РОСМАШ».
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