Белорусско-Российский университет подписал с Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом соглашение о сотрудничестве в области образования, науки, технологии, академической мобильности. Документ подписан в ходе VII Международного форума и выставки технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2019» в Новосибирске (Россия).

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, такой шаг стал возможен благодаря научно-образовательному взаимодействию предыдущих лет кафедры инженерной и компьютерной графики НГАСУ с ее родственной кафедрой в БРУ. Проректор по научной работе БРУ Виктор Пашкевич и декан машиностроительного факультета Дмитрий Свирепа отметили, что им интересны такие направления взаимодействия с российским вузом как академическая мобильность (в том числе научные стажировки, практики, обучение не менее семестра) студентов, магистрантов, молодых ученых и преподавателей на взаимной основе. Кроме того, предполагается совместное участие в международных конференциях, семинарах, выставках, сетевое партнерство, чтение курсов лекций преподавателями НГАСУ для повышения квалификации кадров Белорусско-Российского университета.

Во время форума также был подписан договор о сотрудничестве с ООО «АМКОДОР-РОСМАШ».