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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АЗЕРБАЙДЖАН ПОСТАВИТ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ФУНДУКА В БЕЛАРУСЬ
17:26 02.10.2019

Азербайджанская компания Karaca Findiq подписала с белорусской компанией контракт на экспорт лесных орехов на сумму 1 млн долларов, передает Day.Az.

Контракт был подписан в рамках 28-й Международной продовольственной выставки WorldFood Moscow.

Компания Karaca Findiq достигла договоренности о поставках обжаренных лесных орехов в Россию – 23 тонны, в Молдову – 20 тонн, в Беларусь – 13 тонн.

Также компания Azеrstar подписала два контракта с двумя российскими компаниями на поставку лесных орехов объемом 132 и 110 тонн, компания Grow Group Azerbaijan заключила контракт с российской торговой сетью на экспорт 1 тыс. тонн помидоров.

Отмечается, что компания Azhazelnut заключила с рядом российских компаний соглашения на экспорт в целом 20 тонн фундука.
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