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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ С ТУЛЬСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
16:41 02.10.2019
Представители белорусских субъектов малого и среднего бизнеса, сетевых магазинов, туристических компаний посетили Тулу (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе переговоров и встреч бизнесмены определяли пути развития экспортных отношений между Беларусью и Россией. Участники посетили ряд предприятий и организаций Тульской области, договорились о заключении экспортных контрактов.
Бизнес-миссия была организована при поддержке Витебского филиала Национального центра маркетинга и ОАО «Могилевское агентство регионального развития», а также фонда развития международных деловых связей «Аккорд», Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».
За восемь месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Тульской областью составил 173 млн долларов и увеличился на 2% к аналогичному периоду 2018 года.
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