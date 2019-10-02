Представители белорусских субъектов малого и среднего бизнеса, сетевых магазинов, туристических компаний посетили Тулу (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе переговоров и встреч бизнесмены определяли пути развития экспортных отношений между Беларусью и Россией. Участники посетили ряд предприятий и организаций Тульской области, договорились о заключении экспортных контрактов.

Бизнес-миссия была организована при поддержке Витебского филиала Национального центра маркетинга и ОАО «Могилевское агентство регионального развития», а также фонда развития международных деловых связей «Аккорд», Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».

За восемь месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Тульской областью составил 173 млн долларов и увеличился на 2% к аналогичному периоду 2018 года.