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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКОМИМУЩЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОСРЕЕСТРА РОССИИ ОБСУДЯТ В КАЗАНИ
16:08 02.10.2019

Совместное заседание коллегий Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Россия) под председательством председателя Госкомимущества Беларуси Андрея Гаева и заместителя министра экономического развития России – руководителя Росреестра Виктории Абрамченко пройдет в Казани (Татарстан, Россия) 3-4 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, сегодня в Казани проходят заседания совместных рабочих групп. Свои отчеты о проделанной работе на заседании коллегий представят совместная рабочая группа по реализации пилотного проекта по созданию ИПД Смоленской (Руднянский район) и Витебской (Лиозненский район) областей; объединенная совместная рабочая группа по установлению новой системы нормальных высот и уточнению модели квазигеоида; совместная рабочая группа по разработке перспективного плана совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; рабочая группа по созданию совместных российско-белорусских картографических произведений.

Кроме того, на повестке дня обсуждение актуальных вопросов государственной кадастровой оценки.

Как неоднократно отмечалось сторонами ранее, совместные коллегии Росреестра и Госкомимущества зарекомендовали себя эффективной площадкой для обсуждения и решения насущных научно-технических и производственных вопросов развития курируемых белорусским и российским ведомствами сфер и направлений деятельности, определения перспективных планов сотрудничества в области геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, земельного кадастра, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
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