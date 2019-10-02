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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРОДЛИЛА ДОГОВОР С KLAIPEDOS NAFTA
14:44 02.10.2019
Нефтепогрузочная компания Klaipedos nafta продлила сотрудничество с дочерним предприятием крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов «Белорусской нефтяной компании» (БНК) – BNK (UK) Limited, сообщает DELFI.lt.
Как сообщает Klaipedos nafta, еще два года БНК будет грузить произведенные в Беларуси светлые и темные нефтепродукты.
Действовавший с 2016 года договор продлен до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
«Договор с БНК – важное достижение, доказывающее, что и благодаря инвестициям в инфраструктуры, и с учетом меняющихся потребностей клиентов мы способны успешно сохранять свою конкурентоспособность в Балтийском регионе. Продолжение сотрудничества позволяет нам в будущем рассчитывать на больше, чем до сих пор, объемы погрузок нефтепродуктов», – сказал временный глава Klaipedos nafta, директор компании по нефтебизнесу Дарюс Шилянскис.
Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.
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