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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«ГОМСЕЛЬМАШ» ПОМОЖЕТ ОБНОВИТЬ ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:00 02.10.2019

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Россия), ОАО «Гомсельмаш» и компания «Бизон» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, документом предусматриваются совместные действия по созданию благоприятных условий для донских аграриев в обновлении парка сельскохозяйственной техники.

«Мы испытываем большую потребность в современных сельхозмашинах. Ежегодно на село должно поступать не менее 500 новых комбайнов. Теперь часть из этих машин будет производства «Гомсельмаш», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Соглашение закрепляет намерения сторон в долгосрочном сотрудничестве и гарантирует поставку сельхозпредприятиям региона комбайнов «Палессе», обеспечение сервисным обслуживанием и комплектующими, а также предоставление особых условий приобретения.

«В Ростовской области видим большой потенциал роста для наших комбайнов и сегодняшнее соглашение для нас знаковое. У аграриев должна быть возможность выбора. Со своей стороны вместе с нашим дилером сделаем все возможное, чтобы оправдать их ожидания», — сказал генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.

Компания «Бизон» с 2017 года является дилером ОАО «Гомсельмаш» по поставкам и обслуживанию комбайнов «Палессе» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России. Машины известны своими качеством и надежностью, обеспечивают быструю и экономичную уборку при различной урожайности сельхозкультур, хорошо адаптированы к работе в сложных полевых условиях и с труднообмолачиваемыми культурами повышенной влажности. Техника «Палессе» пользуется спросом в малых, средних и крупных хозяйствах.
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