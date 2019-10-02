Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам 2019 года товарооборот не ниже 1 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Татарстан России.

«Когда-то нам была поставлена задача достичь товарооборота в 1 млрд долларов. В 2017 году мы преодолели эту планку, в 2018 году уже достигли 1 млрд 280 млн долларов. Как говорят аналитики, в связи с падением цен на ряд продукции нефтехимической отрасли товарооборот в денежном выражении будет несколько меньше. Но все равно он останется на уровне 1 млрд долларов, физические объемы поставок никак не уменьшатся, - подчеркнул И. Ляшенко.

Как отметил вице-премьер, Беларусь и Татарстан связывает давнее плодотворное сотрудничество. Беларусь имеет свои интересы в России, и Татарстан – один из главных партнеров по углублению кооперационных связей и в торгово-экономическом сотрудничестве.

По словам И. Ляшенко, практически 49% экспорта белорусских товаров в Татарстан составляет продукция Министерства промышленности, большая часть оставшейся доли приходится на нефтехимический комплекс.

Как сообщил в ходе заседания первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский, Беларусь и Татарстан к концу года представят совместно разработанный образец двигателя для тракторов на газу.

«Планируется, что в этом году будет получен образец шестицилиндрового двигателя для тракторной техники. Совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода позволит более массово поставлять трактора, работающие на газомоторном топливе, на рынки, где это топливо является более эффективным», - рассказал Геннадий Свидерский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в Татарстане расширяют использование природного газа в качестве топлива, поэтому Беларусь готова предложить комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на газомоторном топливе. При этом, как уточнил Г. Свидерский, Беларусь готова работать с Татарстаном над совместными проектами для поставки продукции в другие регионы России и в третьи страны.

Первый замминистра убежден, что эти кооперационные связи в машиностроении и поставки готовой продукции позволят эффективнее работать предприятиям и Татарстана, и Беларуси.

Кроме того, в новом формате должен заработать торговый дом МТЗ в Татарстане.

«Это очень развитая инфраструктурная площадка, которая позволяет совершать производственные операции и решать логистические задачи. Поэтому планируем расширить использование торгового дома для всей белорусской продукции машиностроения, при этом не будем ограничиваться только машиностроением», - сказал Г. Свидерский.

По итогам заседания подписаны договоры о сотрудничестве, которые позволят более активно взаимодействовать Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники с Казанским федеральным университетом, академиям наук Беларуси и Татарстана.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщил в ходе заседания, что академии будут сотрудничать в сфере электротранспорта.

«У нас очень много областей для сотрудничества. В частности, нам интересна сфера электротранспорта. Мы разрабатываем серию электромобилей. По комплектующим продвинулись не хуже Татарстана, но по кузовам, каркасам можем взаимодействовать и кое-что у них заимствовать», - отметил В. Гусаков.

Кроме того, белорусской стороне интересны технологии по увеличению глубины переработки нефти.

«Мы основательно работаем над увеличением глубины переработки и получением целого ряда новых продуктов – у Татарстана это уже есть, работает очень сильный институт нефтехимии. Полагаем, что здесь тоже могут быть совместные проекты», - пояснил председатель Президиума НАН.

Татарстан в свою очередь заинтересован в разработках ученых для создания сельхозтехники.