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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВХОЖДЕНИЮ В КАПИТАЛ СВОИХ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЛУКАШЕНКО
10:45 02.10.2019

Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Об этом Александр Лукашенко сообщил 1 октября в Ереване на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам», - сказал А. Лукашенко.

Глава государства рассчитывает, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу в двустороннем сотрудничестве.

«Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция, она и нам о многом говорит. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество», - подчеркнул президент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, президенты во время встречи отметили, что мировая торговля в будущем испытает кризис, для многих стран наступят непростые времена.

«Но вместе мы их преодолеем с наименьшими потерями. Мы на это нацелены», - заявил белорусский лидер.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что давно наблюдает за работой Александра Лукашенко, назвав Главу белорусского государства «самым опытным» на пространстве ЕАЭС.

«Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами (без всякого преувеличения и красного словца) носят стратегический характер», - подчеркнул он.
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