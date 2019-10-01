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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НЦИС И ВОИС ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПО ПРОЦЕДУРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
09:42 02.10.2019

ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» и Всемирная организация интеллектуальной собственности заключили меморандум о взаимопонимании по процедуре альтернативного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности. Процедура подписания документа состоялась сегодня в рамках встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, цель соглашения – создание соответствующей площадки для урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности.

«Процедуры альтернативного разрешения споров в Беларуси с каждым годом приобретают все большую популярность. Поэтому развитие института медиации в сфере интеллектуальной собственности станет логичным продолжением работы по продвижению данного способа альтернативного урегулирования споров в нашей стране», - отметил А. Шумилин.

В ходе встречи обсуждались также перспективы совместной работы по разработке новой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года и создания при содействии ВОИС сети Центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси. В ближайшее время планируется открыть центры в каждом регионе республики для обеспечения доступа ученых, изобретателей и представителей бизнес-сообщества к высококачественной технической информации, к патентным базам данных и другим научно-техническим ресурсам мира. Кроме того, Беларусь и ВОИС продолжат успешное сотрудничество по линии подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности. В 2020 году на стажировки по линии Академии ВОИС предполагается направить около десяти экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

Белорусская делегация под руководством председателя ГКНТ А. Шумилина 1-2 октября участвует в 59-й серии заседаний Ассамблей государств – членов Всемирной организации интеллектуальной собственности. В рамках заседаний белорусская сторона заявила о готовности провести в 2020 году в Минске дипломатическую конференцию ВОИС по заключению Договора о законах по промышленным образцам.

В Беларуси действует 6 специализированых законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, полностью отвечающих мировым стандартам. Республика является участником 17 из 26 договоров ВОИС. В настоящее время ведется работа по присоединению Беларуси к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению. В июне текущего года в рамках официального визита в Беларусь генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ВОИС.
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