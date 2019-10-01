Первый Белорусско-турецкий межуниверситетский форум состоится 2 октября в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, масштабное мероприятие организовано с целью укрепления межвузовских отношений и определения перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки.

В рамках форума пройдет Деловой Совет учреждений высшего образования, где участники рассмотрят вопросы подготовки специалистов, признания и эквивалентности дипломов, академических обменов, разработки совместных образовательных программ и др. Детальное обсуждение реализации образовательной политики состоится в ходе двусторонних переговоров руководителей университетов. Предполагается, что итогом деловых встреч станет подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В их числе меморандум о взаимопонимании между БГУ и Университетом Карабюк.

Значимым событием форума станет выставка научных достижений отечественных вузов. К слову, БГУ продемонстрирует около 20 разработок из области медицины, космоса, IT, сельского хозяйства, пищевой промышленности и др.

Кроме того, в рамках форума турецкая делегация посетит столичные университеты, где познакомится со спецификой подготовки студентов и организацией учебного процесса.

Турецкую сторону представят ректоры пяти вузов, а белорусскую – БГУ, БГУИР, БНТУ, БГПУ, БГТУ, БарГУ, БРУ, МГЛУ, ГрГУ им. Я. Купалы, МГПУ им. И. Шамякина и ПолесГУ.