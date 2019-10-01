Беларусь готова увеличить поставки автомобильной и карьерной техники на рынок Вьетнама. Это отметил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время визита правительственной делегации Беларуси во Вьетнам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе визита состоялись встречи И. Ляшенко с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Выонг Динь Хюэ, руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, заместителем председателя Народного комитета Ханоя, а также представителями Вьетнамской академии наук и технологий.

Глава белорусской делегации обсудил с партнерами по диалогу широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сделав акцент на развитие двусторонних торгово-экономических связей.

Стороны подтвердили обоюдное стремление развивать сотрудничество по всем направлениям возможного взаимодействия и согласовали пути дальнейшего расширения инвестиционного присутствия, включая создание и развитие совместных предприятий на территориях двух стран.

И. Ляшенко отметил готовность увеличения поставок белорусской автомобильной и карьерной техники на местный рынок, а также предложил рассмотреть возможность совместной сборки новейших разработок городского пассажирского транспорта в Ханое.

В рамках визита подписана Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2020-2021 годы.

Кроме того, белорусская делегация приняла участие в торжественном открытии завода по сборке автотехники МАЗ в провинции Хынгйен.

Запуск сборочного завода в эксплуатацию является началом большого пути по освоению белорусской техникой масштабного рынка стран Юго-Восточной Азии, заявил во время церемонии И. Ляшенко.

«Именно поэтому перед нами стоят амбициозные задачи по организации бесперебойного функционирования предприятия, его расширения и дальнейшего развития. В планах – освоение выпуска новых моделей грузовых автомобилей, налаживание производства специального транспорта, а также полноформатная локализация автотехники МАЗ во Вьетнаме. При этом мы рассматриваем Вьетнам как самую перспективную площадку и «ворота» на рынок стран АСЕАН», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что при проектировании завода учитывались самые последние дизайнерские наработки и новаторские подходы. Производственная мощность завода составляет 3 тысячи грузовых автомобилей в год. На заводе уже сейчас работает около 30 человек, а при полной загрузке производственного цикла это количество значительно вырастет. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 10 млн долларов США.

По итогам рабочего визита правительственной делегации во Вьетнам подписаны также Меморандум о сотрудничестве между УП «Белорусский нефтяной торговый дом» и компанией Vietnam Rubber Group (VRG) на поставку натурального каучука для нужд ОАО «Белшина», заключены контракты, в том числе на поставку во Вьетнам машинокомплектов грузовых автомобилей МАЗ.