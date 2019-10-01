Нидерланды заинтересованы в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере лесного хозяйства. Об этом во время встречи в Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь заявил заместитель директора лесного агентства Нидерландов Кис Левер.

По его словам, 2 года назад в Королевстве было принято знаковое решение: интенсифицировать сотрудничество с нашей страной. Результаты не заставили себя долго ждать – уже в этом году был реализован проект по передаче на безвозмездной основе диких лошадей породы Konik в Беларусь.

«Для нас это уникальный проект. На мой взгляд, он является логичным результатом успешного сотрудничества между лесным агентством Нидерландов, республиканским ландшафтным заказником «Налибокский» и Министерством лесного хозяйства Беларуси. Сейчас лошади находятся в карантине, но мы с нетерпением ждем того момента, когда они увидят настоящую природу. Нам интересно, как животные адаптируются в вашей стране, будут вести себя с хищниками. Ведь 400 лет назад дикие лошади уже жили на территории Беларуси – и по сути, они вернулись в родные для себя места», - отметил Кис Левер.

Специалист также выразил надежду, что переданные Нидерландами лошади будут способствовать развитию лесного хозяйства Беларуси, и призвал не останавливаться на достигнутом успехе. Заместитель директора лесного агентства Нидерландов предложил обменяться государствам опытом в сфере управления лесным хозяйством, а также организации экотуризма.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко отметил, что Беларусь также заинтересована в изучении опыта Нидерландов в сфере управления лесным хозяйством.

«Мы с удовольствием изучим, как у вас организована работа в лесу, насколько эффективно используются технологии по воспроизводству лесов. Нас, безусловно, интересует ваш опыт ведения охотничьего хозяйства. Кроме того, мы могли бы продолжить практику обмена животными: у нас есть зубр, у вас – благородный олень. И еще одно направление, которое нам интересно: изучение передового опыта по восстановлению популяции тетеревиных птиц. В Нидерландах работают с тетеревом, в Беларуси – с глухарем. Обмен опытом очень важен в этом деле», - подчеркнул В. Шатравко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, в июле этого года Нидерланды на безвозмездной основе передали Беларуси 151 дикую лошадь породы Konik. Это стало возможным благодаря сотрудничеству в области новейшей природоохранной концепции – ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала. На данный момент лошади проходят адаптацию в республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», где находятся в карантинной зоне. Ожидается, что в скором времени лошади будут выпущены на свободу.