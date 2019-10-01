Договор между Беларусью и Чехией о пенсионном обеспечении от 14 марта 2018 года вступает в силу 1 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, договор распространяется на граждан, проживающих в Беларуси (постоянно) или Чехии, работающих (работавших) на территориях указанных государств.

Предметом правового регулирования договора являются вопросы:

уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование;

назначения и выплаты пенсий:

в Беларуси – трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца;

в Чехии – по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте.

Положения договора не распространяются на пенсионное обеспечение военнослужащих, работников органов внутренних дел, государственной безопасности и других лиц, пенсионное обеспечение которых не обусловлено уплатой страховых взносов.

Согласно договору уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу.

Договором закреплен пропорциональный принцип финансовой ответственности государств, согласно которому каждое государство (Беларусь и Чехия) будет назначать пенсию за стаж, приобретенный на его территории, и выплачивать её на территорию государства проживания гражданина. При этом, если стажа, приобретенного на территории одного государства, будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен также стаж, приобретенный на территории и по законодательству другого государства.

Так гражданину, проживающему в Беларуси, имеющему стаж работы в Чехии, пенсию за этот стаж назначит Чехия по своему законодательству и будет ее выплачивать (экспортировать) в Беларусь.

Выплата (перевод) пенсий на территорию другого государства будет осуществляться в евро путем её зачисления компетентным учреждением государства, назначившим пенсию, на личные счета получателей пенсий, открытые в банках государства их проживания.

В случае переезда лица из Беларуси в Чехию и наоборот, из Чехии в Беларусь, за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, пересмотру по нормам договора не подлежат. Исключение предусмотрено для пенсий, при назначении которых не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства. Эти пенсии могут быть пересмотрены по заявлению пенсионера. В таких случаях пенсию за этот стаж назначит государство, на территории которого он приобретен.

В целях реализации договора 25 сентября текущего года заключено административное соглашение между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством труда и социальных дел Чехии. Соглашением регламентирован детальный механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Чехии по назначению и выплате пенсий. Кроме того, Министерством труда и социальной защиты Беларуси совместно с Чешским управлением социального обеспечения разработаны формы соответствующих документов (формуляров), которыми будут обмениваться учреждения при реализации договора и административного соглашения.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора лицам, постоянно проживающим в Беларуси, необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси, лицам, проживающим в Чехии, – в территориальные органы Чешского управления социального обеспечения по месту жительства в Чехии.

Международные договоры, закрепляющие пропорциональный принцип при пенсионировании, заключены Беларусью с Россией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. Подобные договоры подписаны, но еще не вступили в силу, с Польшей и Эстонией.