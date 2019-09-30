|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЕТ НА УЧАСТИЕ ГЕРМАНИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С ЕС
13:00 01.10.2019
Правительство рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений Беларуси с Европейским союзом, отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30 сентября на встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером.
«Рассчитываю, что Вы на своем посту будете продвигать хорошие отношения, которые у нас в последнее время складываются с Евросоюзом. Германия играет ключевую роль в ЕС, и, конечно, от веса Германии во многом зависит политика Евросоюза», – отметил С. Румас.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава белорусского правительства выразил надежду, что экономическая составляющая будет приоритетом в работе нового посла Германии. С. Румас обратил внимание, что в Беларуси работают более 300 компаний с участием германского капитала, Германия традиционно является крупным торговым партнером Беларуси. Вместе с тем он считает, что это не предел для двустороннего сотрудничества.
«У торгово-экономических и инвестиционных отношений Беларуси и Германии есть еще большой потенциал. Мы очень удовлетворены тем, как работает белорусско-германская рабочая группа по торговле и инвестициям и хотели бы, чтобы этот положительный опыт взяла рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству, мы ожидаем возобновления ее работы. Мы также хотели бы, чтобы более активно работал Совет делового сотрудничества. Мы помним годы, когда эта организация была очень активной в продвижении интересов белорусских и германских бизнесменов», – сказал С. Румас.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2019
Курсы в банках
на 01.10.2019
Конвертация в банках
на 01.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте