Правительство рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений Беларуси с Европейским союзом, отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30 сентября на встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером.

«Рассчитываю, что Вы на своем посту будете продвигать хорошие отношения, которые у нас в последнее время складываются с Евросоюзом. Германия играет ключевую роль в ЕС, и, конечно, от веса Германии во многом зависит политика Евросоюза», – отметил С. Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава белорусского правительства выразил надежду, что экономическая составляющая будет приоритетом в работе нового посла Германии. С. Румас обратил внимание, что в Беларуси работают более 300 компаний с участием германского капитала, Германия традиционно является крупным торговым партнером Беларуси. Вместе с тем он считает, что это не предел для двустороннего сотрудничества.

«У торгово-экономических и инвестиционных отношений Беларуси и Германии есть еще большой потенциал. Мы очень удовлетворены тем, как работает белорусско-германская рабочая группа по торговле и инвестициям и хотели бы, чтобы этот положительный опыт взяла рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству, мы ожидаем возобновления ее работы. Мы также хотели бы, чтобы более активно работал Совет делового сотрудничества. Мы помним годы, когда эта организация была очень активной в продвижении интересов белорусских и германских бизнесменов», – сказал С. Румас.