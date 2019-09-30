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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОТРАНСПОРТА ОБСУЖДАЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТРАНСПОРТУ ЛАТВИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ
11:18 01.10.2019
Заседание рабочей группы по транспорту Латвийско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества состоялось 30 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в ходе заседания стороны обсудили также вопросы сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного, авиационного транспорта и дорожного строительства.
В заседании принял участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов и заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис.
«Мы сегодня обсуждали подготовку к чемпионату мира по хоккею 2021 года. Рассматривали вопросы перевозки пассажиров, взаимодействия на уровне таможенных и пограничных ведомств. Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы, прорабатываем различные варианты. Предпримем все возможное, чтобы границу можно было пересечь без проблем и чтобы болельщики чувствовали себя комфортно», - сказал А. Иванов.
В свою очередь У. Рейманис отметил, что все вопросы по подготовке к ЧМ-2021 по хоккею будут решены на самом высоком уровне, в том числе в отношении транспортного сообщения между двумя странами.
«Наши специалисты уже сегодня отрабатывают вопросы прохождения болельщиками таможни и пограничной службы, чтобы не было очередей в пунктах пропуска», - заявил он.
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