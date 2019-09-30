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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВОИС ПРОВЕСТИ В МИНСКЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
09:32 01.10.2019

В рамках визита в Женеву председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин принял участие в работе 59-й серии заседаний Ассамблей государств – членов Всемирной организации интеллектуальной собственности. В своем выступлении он предложил организовать в Минске дипломатическую конференцию ВОИС по заключению Договора о законах по промышленным образцам.

«Мы поддерживаем предметную дискуссию в отношении проекта Договора о законах по промышленным образцам и призываем всех членов ВОИС к скорейшему устранению разногласий по тексту Договора с целью проведения дипломатической конференции в 2020 году. Беларусь является одним из основателей ООН и одной из первых стран, вступивших во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. В связи с этим, от имени Правительства Республики Беларусь хочу предложить город Минск в качестве площадки для проведения дипломатической конференции ВОИС по заключению Договора о законах по промышленным образцам», – сказал А. Шумилин.

По его словам, Минск не раз принимал на высоком уровне крупнейшие международные дипломатические, конгрессные и спортивные мероприятия, в связи с чем столица Беларуси как нельзя лучше подходит для проведения дипломатической конференции ВОИС. К тому же, в республике действует безвизовый въезд на месяц для граждан 73 стран мира.

«Этот год знаменателен для нас официальным визитом в Республику Беларусь генерального директора Фрэнсиса Гарри. В рамках его встречи с Главой государства и Премьер-министром стороны высоко оценили уровень двухстороннего сотрудничества. Также в ходе визита был подписан новый Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ВОИС, определивший перспективные направления сотрудничества, в том числе по разработке стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2020-2030 годы», – сказал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в Беларуси действует 6 специализированых законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, полностью отвечающих мировым стандартам. Республика является участником 17 из 26 договоров ВОИС. В настоящее время ведется работа по присоединению Беларуси к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению.
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