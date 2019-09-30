Заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов 22-26 сентября принял участие в рабочей поездке в Австрию и Германию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, целью визита являлось изучение институциональной структуры и организационной деятельности управления дорожного хозяйства, в том числе межведомственного сотрудничества и взаимодействия, положения и роли национального дорожного агентства в структуре высокого уровня.

Основными же задачами было исследование навыков для совершенствования системы управления дорожным хозяйством и применения при создании Национального дорожного агентства, участие в переговорах с Федеральным министерством транспорта, строительства и городского развития Германии (BMVI), а также Федеральным институтом автодорожных исследований (Германия).

В целом, рабочий визит был направлен на рассмотрение таких вопросов как: распределение и управление источниками финансирования, мониторинг и контроль за сбором и использованием доходов, техническое и человеческое ресурсообеспечение деятельности финансового управления; процессы и процедуры управления активами, в том числе, оценка дорожного актива, учета амортизации, методов, используемых для выполнения моделирования активов в течение всей жизни различных их классов, аспектов человеческих ресурсов, а также договорных механизмов, используемых для строительства, эксплуатации и обслуживания дорог, в том числе долгосрочной эффективности подходов, основанных на ГЧП.