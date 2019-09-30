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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИСКЛЮЧЕННАЯ ИЗ КОНКУРСА GIPL БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ ТРЕБУЕТ ОТ ЛИТВЫ 10 МЛН ЕВРО
17:17 30.09.2019
Литва готовится к судебному спору с белорусской компанией «Белтрубопроводстрой», которая предъявила претензии на 10 млн евро, сообщает DELFI.lt.
Последняя компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода с Польшей GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью.
В представленном на заседание кабмина в следующую среду проекте постановления Министерство энергетики предлагает уполномочить его представлять государство в вероятных спорах Литвы в зарубежных учреждениях по решению споров.
«Министерство энергетики 11 сентября 2019 года получило поручение премьер-министра, которым информируется о предъявленной заявителем («Белтрубопроводстрой» – BNS) Литовскому государству претензии в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро, вероятно причиненным действиями государства», – говорится в документе.
Советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что «Литве предъявлена претензия на сумму 10 млн евро по поводу вероятного нарушения прав инвестора и возмещения ущерба. После получения полномочий будет произведена правовая оценка претензии».
По данным BNS, у сторон спора еще есть возможность договориться мирно.
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