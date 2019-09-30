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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
16:54 30.09.2019
Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в рамках Недели ICTWEEK Uzbekistan 2019 подписали ряд документов по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества.
Как сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, стороны подписали протокол о намерениях по дальнейшему развитию межоператорского сотрудничества между АК «Узбектелеком» и РУП «Белтелеком», договор по обмену сгруппированными почтовыми отправлениями «Консигнация» между АО «Узбекистон почтаси» и РУП «Белпочта», план мероприятий на 2019-2020 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в области науки, образования и воспитании обучающихся УО «Белорусская государственная академия связи» и университетом Инха в Ташкенте, а также документы о сотрудничестве и соглашение о совместной деятельности между ГУП UNICON.UZ и ОАО «Гипросвязь».
Также министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков и министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган подписали дорожную карту, охватывающую вопросы развития взаимодействия между двумя министерствами.
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